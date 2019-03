Chiomonte, i No Tav pronti alle barricate: “Questo cantiere deve sparire"

“Questo cantiere deve sparire. Siamo disposti a tutto, anche a tornare sulle barricate”. A parlare è un gruppo di attivisti No Tav di Chiomonte, che non accetterebbe un passo indietro dell’ala grillina del governo sulla Torino-Lione: “La Tav o si fa o non si fa, non esistono vie di mezzo. Se i Cinque Stelle cederanno su questo saremo delusissimi”.



Ma c’è chi teme che Di Maio possa cedere a Salvini: “Sarebbe peggio per loro, perché stavolta sono arrivati al governo, la prossima non ci riusciranno”. Anche il sindaco di Venaus, comune a pochi chilometri da Chiomonte, vorrebbe uno stop definitivo all’opera e propone una soluzione alternativa: “Basterebbe potenziare la linea storica e il Frejus”.