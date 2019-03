Tav, Salvini evoca la crisi: "Vado fino in fondo" | Di Maio: "Irresponsabile, ne risponderà agli italiani"

Continua quindi il muro contro muro. "Nessuno di noi firmerà per stoppare la Tav", ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio a "Dritto e rovescio" su Rete4. "L'Italia ha bisogno di più infrastrutture: dobbiamo andare avanti, con i 'no' non si va da nessuna parte", ha aggiunto. Quanto al braccio di ferro con i Cinquestelle e con Luigi Di Maio, Salvini è stato chiaro: "Vado fino in fondo, vediamo chi ha la testa più dura".



Si evoca la crisi di governo - Da entrambe le parti si evoca la crisi. "Non sono disposto, per carattere e per rispetto politico degli alleati, a spostarmi di qua e di là, voglio continuare a fare il ministro, non ho altre ambizioni e conto di continuare a farlo con questa formazione. A meno che i no diventino troppi", ha spiegato Salvini. Se i 5S con il 'no' alla Tav vanno fino in fondo, "ci vado anche io".



"Abbiamo solo chiesto la sospensione dei bandi per un'opera vecchia di 20 anni, lo abbiamo chiesto perché previsto dal contratto - ha replicato Di Maio -. E cosa fa Salvini? Oltre a forzare una violazione del contratto minaccia pure di far cadere il governo? Se ne assuma le responsabilità di fronte a milioni di italiani. Io questo lo considero un comportamento irresponsabile, proprio mentre siamo in chiusura su due misure fondamentali come reddito e quota 100". Per il capogruppo del Movimento al Senato, Stefano Patuanelli, "se c'è la Tav non c'è un governo e se c'è un governo è perché non c'è la Tav".



Paragone: "Si assumano la responsabilità di far cadere il governo" - "Se Salvini vuole fare cadere il governo sulla Tav lo farà cadere lui. Si assumano questa responsabilità, far saltare il governo per un bel buco nella montagna che vogliono Salvini, Berlusconi, Zingaretti, Meloni. Evidentemente quando c'è una grande torta ci sono interessi da tutelare", ha affermato il senatore M5S Gianluigi Paragone uscendo dall'assemblea dei gruppi. "Questa è un'opera inutile, è una 'torta Tav' sulla quale illo tempore ricordo che anche la Lega era contraria"-