Un operaio di 21 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Il giovane è stato colpito da un pannello in ferro per getti in opera. Vani i tentativi di soccorso, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco.