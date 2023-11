Chikungunya, sospetto caso a Livorno: scatta disinfestazione

Caso sospetto di virus Chikungunya riscontrato a Livorno in una paziente di circa 50 anni, straniera ma residente nella città toscana.

La donna, dopo un ricovero nel reparto di malattie infettive dell'ospedale livornese, è già stata dimessa in quanto in buone condizioni di salute e non più in grado di trasmettere la malattia. Lo rende noto la Asl Toscana nord ovest ricordando che il virus può essere trasmesso esclusivamente tramite puntura di una zanzara tigre. Per questo sono state disposte misure di disinfestazione mirate per la massima riduzione della popolazione di insetti "vettori".