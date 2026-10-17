Chieti, trovata impiccata dopo essere scomparsa in autogrill | Il compagno ascoltato per ore

Stando a il Centro, mercoledì mattina, la donna e il compagno, che stavano insieme da più di vent'anni, si sono fermati in autogrill prima delle cinque di mattina. I due stavano tornando da Rimini - lì vive uno dei figli di Ionescu -, dove avevano fatto una piccola vacanza. Secondo il giornale, sembra che i due avessero litigato prima che lei sparisse. L'uomo ha raccontato che la donna è rientrata nel punto ristoro dicendo di aver dimenticato un foulard e poi è scomparsa. Sono state subito condotte delle ricerche con l'aiuto del personale della stazione di servizio; poi, è stato allertato il 112. Sono quindi intervenuti gli agenti della polizia stradale. Ma della donna - che non aveva con sé il telefono - nessuna traccia. Dopo qualche ora, il compagno è tornato a Mottola e lì ha formalizzato la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Sono dunque scattate le indagini.