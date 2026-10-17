Chieti, trovata impiccata dopo essere scomparsa in autogrill | Il compagno ascoltato per ore

È giallo intorno alla morte di una donna di quasi 66 anni, Maria Ionescu, trovata impiccata a un ulivo con un filo di ferro intorno al collo giovedì mattina nelle campagne di Francavilla al Mare (Chieti). Infatti, la donna, residente a Mottola (Taranto), il giorno prima del ritrovamento del corpo, era scomparsa improvvisamente dall'area di servizio Alento Ovest, sull'A14, dove si era fermata col compagno per fare colazione. Il corpo della donna è stato poi trovato da una passante che passeggiava con il suo cane a poco più di un chilometro e mezzo dall'autostrada. Lo riporta il Centro.
La scomparsa
Stando a il Centro, mercoledì mattina, la donna e il compagno, che stavano insieme da più di vent'anni, si sono fermati in autogrill prima delle cinque di mattina. I due stavano tornando da Rimini - lì vive uno dei figli di Ionescu -, dove avevano fatto una piccola vacanza. Secondo il giornale, sembra che i due avessero litigato prima che lei sparisse. L'uomo ha raccontato che la donna è rientrata nel punto ristoro dicendo di aver dimenticato un foulard e poi è scomparsa. Sono state subito condotte delle ricerche con l'aiuto del personale della stazione di servizio; poi, è stato allertato il 112. Sono quindi intervenuti gli agenti della polizia stradale. Ma della donna - che non aveva con sé il telefono - nessuna traccia. Dopo qualche ora, il compagno è tornato a Mottola e lì ha formalizzato la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Sono dunque scattate le indagini.
Poi la svolta con il ritrovamento del corpo il giorno dopo. Corpo che, spiega il Centro, "si trovava in un punto non facile da raggiungere a piedi, in fondo a un pendio piuttosto scosceso". Al momento del ritrovamento, la donna era morta già da diverse ore. L'autopsia darà delle risposte fondamentali.
Intanto, nel pomeriggio di giovedì, il compagno della donna è stato convocato in procura a Chieti come persona informata sui fatti. È stato ascoltato per cinque ore. L'obiettivo, riporta il Centro, è ricostruire le fasi della scomparsa di Ionescu e chiarire i rapporti tra i due, che convivevano. "Il primo passo dell'inchiesta sarà quello di accertare se si sia trattato - come emerge dalle ipotesi iniziali - di un suicidio. E, se così fosse, scoprire il perché", spiega infine il giornale.