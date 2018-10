Chieti, scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero: cena di famiglia finisce in rissa

Una cena di famiglia per festeggiare il primo compleanno della figlia di una coppia residente a Chieti. Fin qui nulla di strano, se non fosse che a un certo momento della serata i tavoli del ristorante si sono trasformati in un ring di lotta libera. Il motivo: una lite tra consuoceri. Un 73enne, nonno materno della festeggiata, ha scoperto che la moglie, di trent’anni più giovane, lo tradiva con il consuocero, coetaneo di lei.



Battute pesanti per tutta la cena, una relazione che sembrava segreta e che invece era sotto gli occhi di tutti. La cena si è così trasformata in una rissa e sono dovuti intervenire carabinieri, poliziotti e anche un’ambulanza, chiamata per errore dalla figlia della ristoratrice, confusa e spaventata per la violenza che si era scatenata. La titolare del locale però specifica: "Fortunatamente avevano prenotato la veranda esterna solo per loro quindi non hanno coinvolto nessun altro ma è stato tutto molto brutto".