Chieti, 66enne uccisa: il convivente inglese confessa

Uccise la compagna in un casolare in provincia di Chieti, ha confessato il delitto davanti alla Corte d'Assise di Lanciano. "Avrei voluto non farlo e chiedo scusa", ha detto ai giudici Michael Whitbread, inglese di 75 anni. L’omicidio della convivente Michele Faiers, 66 anni, sua connazionale, risale al 29 ottobre 2023 e avvenne in contrada Verratti a Casoli. L'uomo, accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza, ha detto che Faiers "era ossessivamente gelosa" e lo picchiava.