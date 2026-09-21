Chico Forti ha ottenuto la semilibertà: resterà in cella solo di notte

Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il tribunale di sorveglianza che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente.