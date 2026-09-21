Chico Forti ha ottenuto la semilibertà: resterà in cella solo di notte

Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il tribunale di sorveglianza che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente.
Rientrato in Italia due anni fa
Forti potrà dunque uscire dal carcere di Montorio, in provincia di Verona, per poi farvi ritorno solo per la notte. Rientrato in Italia due anni fa, il 67enne, dopo una lunga trattativa diplomatica portata avanti dal governo, attualmente usufruisce della possibilità di svolgere attività di volontariato esterne al carcere per circa 40 ore. La semilibertà rappresenta il primo passo per chiedere la libertà condizionale, che verrà discussa nel febbraio del 2027.
"È innocente"
A inizio 2026, venne concesso a Forti il beneficio del permesso condizionale temporaneo, intraprendendo alcuni corsi e lavori diurni, tra cui il volontariato, fuori dalla struttura carceraria. A marzo, a seguito di una richiesta di scarcerazione, la Cassazione ribadì tuttavia la necessità di carcerazione per "mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima". Della sua innocenza, tuttavia, è convinto anche il fratello della vittima, Bradley Pike, che più volte si è esposto in favore dell'ex imprenditore trentino.