Bradley Pike difende Chico Forti: "Non ha ucciso mio fratello, è innocente"

Bradley Pike racconta di aver cercato più volte un contatto con Forti durante la sua detenzione negli Stati Uniti senza riuscirci: "Quando nel febbraio 2019 ero riuscito a farmi organizzare una visita nel carcere di Miami, all'ultimo momento mi hanno bloccato dicendo che gli avevano trovato un cellulare nella cella e avevano sospeso le visite. Cosa non vera". Solo dopo il trasferimento in Italia è stato possibile vedersi. "Il 20 maggio io e Chico ci siamo incontrati per il programma di giustizia riparativa e siamo stati insieme quattro ore. Poi ci siamo rivisti il 25 maggio altre quattro ore", incontri distinti che Pike descrive come particolarmente intensi sul piano emotivo. Ricorda soprattutto lo sguardo di Forti: "Quando sai leggere negli occhi di una persona riesci ad arrivare alla sua anima", dice, aggiungendo di essere certo che Forti non abbia avuto alcun ruolo nell'omicidio del fratello.