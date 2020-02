Il giorno del proprio compleanno dovrebbe essere sempre speciale. Anche per chi, ragazzo, non lo è più da tempo. Enrico Forti, per tutti Chico, però, da festeggiare non ha nulla, perché questo è il ventesimo compleanno che passa rinchiuso nel Dade Correctional Institution di Florida City, un carcere di massima sicurezza vicino Miami. Chico è rinchiuso lì dentro da oltre 20 anni perché condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998, ma non ha mi smesso di gridare la propria innocenza. Gaston Zama, giornalista de Le Iene, che da diversi mesi ha riacceso i riflettori su una vicenda dai mille lati oscuri, lo ha chiamato per augurargli buon compleanno e per leggergli uno dei tanti messaggi di auguri indirizzati a un uomo che, anche considerando la vicinanza del governo italiano, continua a sperare di poter riabbracciare la proprio madre, i tre figli, lo zio e i tantissimi amici che non hanno mai smesso di sostenerlo.