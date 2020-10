Chico Forti, appello a Di Maio: "Si rivolga al governatore della Florida"

La storia di Chico Forti potrebbe essere a una svolta. L'italiano che da oltre 21 anni sta scontando un ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, pur professandosi da sempre innocente, ha un nuovo importante alleato. "Le Iene" infatti hanno raccolto la testimonianza del fratello della vittima, Bradley Pike, che ha scritto allo Stato della Florida per chiedere il rilascio del nostro connazionale, ritenendolo non colpevole.

"È una lettera pesantissima", dice Chico, raggiunto al telefono dalla Iena Gaston Zama, pochi giorni dopo il 21esimo anniversario dall'inizio della sua detenzione in America. "Il mio sogno sarebbe che Luigi Di Maio affrontasse, con questa lettera in mano, il governatore della Florida", aggiunge l'ex produttore televisivo e velista per il quale l'esecutivo ha già chiesto la grazia alle autorità statunitensi.