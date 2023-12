Chiara Ferragni torna in pubblico: esce al parco coi figli e senza Fedez

E' stata infatti vista al Parco Sempione di Milano assieme ai figli. La bufera, di immagine e giudiziaria, sul pandoro Balocco e le uova di cioccolato di Dolci Prezios i non sono ancora passate. Chiara Ferragni, per dare un po' di normalità alla famiglia, ha preso i figli e assieme alla madre è andata alle giostre. Spicca, però, l'assenza del marito Fedez .

La davano chiusa in casa e depressa ma qualcosa inizia a ritornare alla normalità per Chiara Ferragni .

Tgcom24

A cogliere l'uscita della Ferragni a Milano è stato un giornalista del Corriere della Sera che l'ha immortalata. Quando si è avvicinato per farle alcune domande a proposito dei recenti scandali, l'influencer ha risposto solo con una velocissima battuta: "Va bene, dai". L'influencer è stata fotografata sorridente al parco, apparentemente tranquilla, nonostante il periodo di inevitabile tensione che sta attraversando, Da giorni non si era vista uscire dal suo appartamento nell'esclusivo quartiere di CityLife, a Milano. L'ultima sua apparizione sui social, dopo che era esploso il caso dei pandori, era stato un video in cui chiedeva scusa "per l'errore di comunicazione", visualizzato da 40,1 milioni di persone.

Per la questione del pandoro "Pink Christmas" l'Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta sia alle due società dell'imprenditrice cremonese sia all'azienda piemontese. Dal punto di vista penale sono aperte inchieste a Milano e a Cuneo, allo stato senza indagati e ipotesi di reato - che potrebbe essere la frode in commercio e non la truffa -, come ipotizzano invece le due denunce, su pandoro e uova, di un paio di associazioni che avevano portato all'apertura delle inchieste.

Fedez torna sui social E se da una parte il silenzio è tombale, visto che Chiara Ferragni non posta nulla sui social da quasi una settimana, dall'altra, quella del marito Fedez, qualcosa si muove. "E' stata una stagione dura", si legge nelle sue storie. Ma nessun riferimento alle vicende di casa, è un rimando al profilo del suo podcast "Mucchio Selvaggio". Il cantante ha rilanciato sul suo profilo Instagram un post di Muschio Selvaggio che recentemente ha ospitato Pietro Orlandi per un episodio tutto dedicato al giallo della scomparsa di Emanuela Orlandi e ai depistaggi. Per poi dare appuntamento su YouTube l'8 gennaio con Muschio Selvaggio "per una puntata devastante".

Quell'incipit, sulla "stagione dura", è sembrato un riferimento indiretto all'anno non facile di Fedez, per le note vicende di salute, e al momento a dir poco complicato per la moglie Chiara Ferragni. Le loro vite da social sono in pausa. I commenti tra ironia e perfidia si sprecano per entrambi, ma questo è un classico sul web, ma è sullo zoccolo duro dei follower che c'è qualche crepa.

Chiara Ferragni perde altri 100mila follower Il profilo instagram di Chiara Ferragni prima del caos pandori vantava 29,7 milioni di utenti. Nei primi giorni dello scandalo si erano persi in 100mila. A cui se ne sono aggiunti altri 100mila persi negli ultimi tre giorni.