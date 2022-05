Chiara e quel bimbo malato che nessuno voleva: "Ogni giorno è stato un dono"

Kaif le era stato affidato dopo l'incontro al Meyer di Firenze avvenuto alcuni mesi prima: avrebbe compiuto 4 anni a giugno, è morto domenica. Ma la sua mamma affidataria non rimpiange nulla, anzi: "Fu amore a prima vista - racconta a La Nazione - ogni giorno con lui è stato un dono".

Chiara Fossombroni

Si è appoggiato sul mio seno e io sono diventata sua madre".

, 47enne consigliera del Quartiere 2 di Firenze, aveva conosciuto il bimbo quando aveva un anno e mezzo: "Quando ci siamo incontrati - racconta - era sdraiato su un letto a guardare il soffitto. Non era mai uscito dall'ospedale, per i primi due anni non ha potuto mangiare né bere, nutrendosi tramite un sondino.

Hanno trascorso gli ultimi due anni di vita sempre insieme

: Kaif ha scoperto con lei il mare, il sole, l'erba, il vento

. Poi, negli ultimi mesi, le sue condizioni si sono aggravate ma Chiara non ha mai voluto pensare che quella fosse la fine, piuttosto si è concentrata sul "dono" di ogni attimo vissuto insieme. "Il professor Massimo Resti che lo aveva in cura, - ricorda - mi disse che aveva tanto bisogno di affetto che si sarebbe attaccato anche a un manico di scopa pur di trovarne. Quel manico di scopa sono stata io",

Infine ha lanciato un appello a favore dei bimbi abbandonati in cerca di affido.

"Non vi fate spaventare dalla disabilità

, incontrate questi bambini. Se come è successo a me, sboccia l'amore, e può sbocciare solo incontrandosi davvero, sarà la cosa più bella che vi potrà mai capitare".