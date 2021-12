Edimburgo, operato a 12 giorni per un tumore al cervello: un anno dopo Joey festeggia il Natale

Dopo la chemio il piccolo Joey accende le luci del Royal Hospital for Children and Young People Dal Web 1 di 4 Dal Web 2 di 4 Dal Web 3 di 4 Dal Web 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' stato operato quando aveva appena 12 giorni di vita per un tumore al cervello. Il piccolo ha affrontato sei mesi di chemioterapia prima di guarire dalla malattia. Ora, un anno dopo, Joey Sharp è tornato nell'ospedale che gli ha salvato la vita, il Royal Hospital for Children and Young People di Edimburgo, per accendere le luci dell'albero di Natale. Un gesto simbolico per donare gioia ai bimbi che come lui trascorrono le festività in ospedale.