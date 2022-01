Chiambretti di nuovo positivo e malato: "Dopo il vaccino il virus è più garbato"

Ha scoperto l'infezione pochi giorni dopo la terza dose, "ma - dice - rimango un convinto si vax: come hanno spiegato quelli bravi e anche quelli meno bravi, il vaccino ti permettere di resistere a un attacco virale così forte che ti manda in ospedale". Tanto che - aggiunge - "grazie a quello che ci siamo iniettati la vivo come una forte influenza". Molto diverso da quanto accaduto due anni fa, quando a causa del Covid rimase in ospedale per quindici giorni, "tra la vita e la morte". Da quell'esperienza lui si salvò, ma la madre no. A questo proposito, Chiambretti è sicuro: "Sarebbe andata a piedi scalzi a farsi vaccinare e tutto sarebbe stato diverso".

Infine è tornato sulla nuova infezione e sui rischi dei tamponi rapidi: "Prima di questa ennesima caduta in basso avevo fatto molta attenzione. Motivo per cui non mi sono fidato del primo tampone, il che fa pensare al caos in cui siamo, perché potevo uscire e infettare qualcuno".