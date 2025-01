Chi è Li Gotti, l'avvocato che accusa il premier sul caso Almasri

Settantasette anni, originario di Mesoraca, in provincia di Crotone, Li Gotti vive a Roma dagli Anni settanta dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e esercita la professione di avvocato. Nella sua lunga carriera è stato difensore di diversi pentiti di mafia del calibro di Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo. E proprio dei collaboratori di giustizia, Li Gotti ha più volte ripetuto che vanno tutelati dallo Stato, perché sono fondamentali nella lotta contro la mafia. E' stato avvocato di parte civile nel processo per la strage di Piazza Fontana. Ha inoltre rappresentato la famiglia del commissario Luigi Calabresi in un lungo iter processuale. Il legale ha partecipato anche al processo per i fatti della Diaz a Genova e ai processi delle stragi di Capaci, e via D'Amelio Più recentemente, ha assistito i familiari delle vittime del naufragio di Cutro, in Calabria.