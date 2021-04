Chi è davvero Olesya Rostova? Il suo passato in un reality e le accuse: "Cerca visibilità"

Dalle indiscrezioni provenienti dalla Russia sembrerebbero definitivamente tramontate le speranze che Olesya Rostova sia Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara Del Vallo. A questo punto aumentano gli interrogativi sulla figura di Olesya, la ragazza russa che da qualche settimana sta facendo parlare di sé dopo aver annunciato di essere alla ricerca della sua famiglia d'origine proprio nella tv russa.

A "Pomeriggio Cinque" si è provato a far luce sul passato di Olesya: pochi mesi fa la ragazza era stata protagonista di un reality show sul web in cui 15 ragazze in cerca di successo cercavano di mettersi in mostra il più possibile mentre venivano riprese 24 ore al giorno. E proprio in queste ore il produttore di quel programma, attraverso i propri profili social, accusa Olesya di essere solo in cerca di visibilità: "Nella mia trasmissione Olesya diceva che avrebbe fatto di tutto per avere popolarità - ha scritto su Instagram - è solo un'attrice. Il test sarà negativo e capirete che vi ho detto la verità".