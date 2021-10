Cgia: un milione di lavoratori senza Green pass, in molti "aggirano" l'obbligo

I lavoratori italiani senza vaccino anti-Covid sono scesi a poco meno di 2,7 milioni. Se togliamo le 350mila persone che per ragioni di salute sono esenti e 1,3 milioni di addetti che si sono sottoposti al tampone, rimarrebbero "scoperti", cioè senza Green pass, circa un milione di occupati. Lo stima la Cgia, secondo cui molti dipendenti senza certificazione avrebbero "aggirato" l'obbligo previsto dal decreto, recandosi comunque in fabbrica o in ufficio.