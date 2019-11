Cesena, l'intera classe si vaccina per far tornare a scuola l'alunno con la leucemia

Tutti gli alunni si sono vaccinati contro l'influenza per proteggere il loro compagno e consentirgli di tornare a scuola. E' successo in una seconda classe elementare nel Cesenate. Un anno fa uno degli allievi è stato colpito da una leucemia linfoblastica acuta, malattia che lo ha costretto a un lungo periodo di cure, lontano dalla scuola e dagli amici, e che lo espone tutt'oggi al rischio di infezioni. Così, tutti si sono protetti per scongiurare gravi effetti del malanno di stagione su di lui.