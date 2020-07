Cesare Battisti si lamenta del cibo in carcere | La reazione di Torregiani: "Era abituato alle ostriche in riva al mare"

"Rido davvero". Inizia così lo sfogo di Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, gioielliere milanese ucciso nel 1979 da Cesare Battisti. "È ancora un privilegiato, e questa la trovo un'assurdità". L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo negli ultimi giorni si è lamentato del cibo che gli viene servito in carcere, definendolo "inadeguato e dannoso per il mio precario stato di salute". "Era abituato a mangiare ostriche e pasta alle vongole in riva al mare", continua Torregiani, "come può piacergli il cibo del carcere?"