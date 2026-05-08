Cesare Battisti dal carcere: "Vorrei vedere mio figlio e una cella singola per fare lo scrittore"

Cesare Battisti chiede di poter riabbracciare suo figlio. E lo fa in una lettera a La Nazione, in cui chiede anche più diritti: "Serve aprire ai benefici, voglio una cella singola per fare lo scrittore". L'ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo è recluso nel carcere di Massa Carrara dove, dopo l'estradizione dal Brasile, sta scontando l’ergastolo per i quattro omicidi per cui è stato condannato.