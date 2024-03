Cervinia, Regione: "Dietrofront sul nome senza precedenti", ma sindaco: avanti

Il passo indietro sul nome di Cervinia non ha precedenti in Valle d'Aosta.

Ma questo non preclude la possibilità di procedere al cambio di denominazione (da Cervinia a Breuil-Cervinia) della località turistica nel comprensorio della Valtournanche. A sottolineare l'anomalia dell'iter sono stati gli uffici regionali. Ma il sindaco del Consiglio comunale Elisa ha chiarito che, di fronte a una mozione sul tema, presentata dalla minoranza e poi ritirata, "l'iter corretto è approvare una delibera consiliare per fermare il procedimento in atto e aprirne uno nuovo".