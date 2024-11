e' deceduto in ospedale dopo 4 giorni di agonia In vacanza a Cervia, 77enne muore per salvare la moglie

La donna stava per essere investita da una vettura quando l'uomo l'ha spinta via dalla traiettoria. Lui è stato sbalzato per 30 metri. Ricoverato in ospedale, è deceduto dopo 4 giorni di agonia