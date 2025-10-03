Cervi in amore, Chiuro (SO) vieta le auto di notte per tutelarli

"L'iniziativa è stata accolta con piacere, perché chi ama la natura sa che deve proteggerla, tutelarla e deve fare in modo che gli animali possano restare nel proprio habitat e comportarsi come la natura richiede", racconta ai microfoni della trasmissione il sindaco Tiziano Maffezzini, il quale ha sottolineato il comportamento esemplare riscontrato nei suoi cittadini.

"Multe elevate? Per il momento no, sono tutti ligi, tutti hanno osservato questa prescrizione e questo ci fa ancora più piacere", ha aggiunto, facendo riferimento alle sanzioni previste in caso di infrazione, che possono andare dagli 85 a un massimo di 344 euro.