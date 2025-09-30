Addio a Bambi, il cervo più famoso d'Italia

E' morto Bambi, il cervo più famoso d'Italia. Era ospite dell'oasi ecofaunistica Valmalenco di Braciascia, a Chiesa in Valmalenco (Sondrio), costituita per ospitare l'animale, cresciuto dalla famiglia di un allevatore, Giovanni Del Zoppo, che lo aveva trovato in un bosco quando era piccolo.



La storia di Bambi era diventata nota per le vicissitudini successive alla sua crescita e al suo spostamento dal recinto delle capre dell'allevatore in una struttura per cervi impossibilitati a essere immessi in natura. Ne era seguita una battaglia: la Valmalenco si era mobilitata per realizzare un mega recinto per Bambi con l'obiettivo di consentirgli il ritorno con i Del Zoppo.