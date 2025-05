Il Tar salva i cervi abruzzesi: stagione di caccia finita

I rappresentanti delle quattro associazioni di settore, Confagricoltura, Cia Abruzzo, Copagri e LiberiAgricoltori, sono state ascoltate per presentare le istanze legate alla gestione della fauna selvatica in Abruzzo. Davanti all'emiciclo, per tutta la mattinata, gli agricoltori sono stati in presidio, con tanto di mezzi agricoli, per chiedere che si proceda a un abbattimento selettivo di quelle specie faunistiche autoctone che sono considerate un danno per le colture e che incidono sulla sicurezza di strade e proprietà private. Il documento, oggetto della raccolta firme, è composto da 10 punti.