Cerca lavoro e pubblica il curriculum su Facebook, 25enne sequestrata e violentata

Pubblica il suo curriculum su Facebook sperando di trovare un nuovo posto di lavoro attraverso i suoi contatti social. E invece a notare la 25enne è un uomo di 35 anni che, fingendo di avere un impiego da proporle, la rintraccia e l'aggredisce per poi sequestrarla e violentarla. Prima cerca di convincerla a incontrarlo spacciandosi appunto per un datore di lavoro. La giovane, di un paesino del Levante ligure, capisce che la verità è un'altra e non fissa nessun appuntamento. Ma lui riesce comunque a raggiungerla e ad abusare di lei. Poco dopo, l'arresto: i carabinieri lo intercettano e lo bloccano proprio mentre l'uomo stava tentando la fuga, per portarlo nel carcere di Pontedecimo (Genova).