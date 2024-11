Cento (Ferrara), cade nella tomba al cimitero: recuperato dai vigili del fuoco

Disavventura per un uomo di circa 40 anni, caduto in una tomba al cimitero durante la giornata di commemorazione dei defunti. È successo a Cento, nel Ferrarese. Il 40enne era andato al camposanto insieme a una zia e, mentre stavano percorrendo il porticato per raggiungere i loculi in cui riposano i loro cari, una delle lastre di marmo poste a terra ha ceduto. L'uomo è finito giù dopo un volo di due metri. Tratto in salvo dai vigili del fuoco, la vittima del grottesco incidente, da film, ha riportato alcune ferite lievi.