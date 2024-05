Genova, "dai volontari pro life offerti cento euro per non abortire"

L'offerta in denaro

La donna è di origine straniera e ha una storia familiare di vulnerabilità. Pochi giorni prima aveva fatto un test di gravidanza all'ospedale Galliera, aveva una profonda nausea e giramenti di testa troppo frequenti. Quando però aveva chiesto informazioni sulle alternative al portare avanti una gravidanza, si era sentita rispondere: "Qui non ti possiamo aiutare, queste cose non le facciamo". Così un'amica l'aveva accompagnata all'ospedale Villa Scassi. È qui, riporta Repubblica, che le due donne si sono imbattute in due attiviste delle associazioni Pro Vita che hanno offerto aiuto e denaro alla giovane, poiché "una vita non si butta via". "L’impressione è che volessero approfittare di una situazione di fragilità facendo leva sul lato economico", dice ancora l’amica. "Non abbiamo perso tempo a capire: siamo andate via", aggiunge. Il marito non sa della gravidanza "e lei non vuole coinvolgerlo". Saranno quindi le amiche a sostenere le spese della gravidanza fino all’eventuale aborto.