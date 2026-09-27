Cenere lavica dell'Etna, prolungato fino a mezzanotte lo stop all'aeroporto di Catania

La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell’intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1. Di conseguenza, tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi per l’intera giornata di domenica 27 settembre, almeno fino alle 23:59 locali.