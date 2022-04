Cei: "Mascherina a messa? Raccomandata non obbligatoria"

La Cei, pur confermando le indicazioni rilasciate a marzo, cambia l'approccio sull'uso delle mascherine durante la messa che diventano "raccomandate" e non obbligatorie.

"L'andamento dei contagi risulta costante da qualche settimana - scrive la Cei - e tale dato porta a confermare le indicazioni già diffuse a marzo". Ma "l'uso delle mascherine resta raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi, mentre resta obbligatorio l'uso dei dispositivi Ffp2 per gli eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali".