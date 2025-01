Cecilia Sala, il Ros: nessuna indagine sulla vicenda

"Non sono in corso indagini", né sono state date "specifiche deleghe in relazione alla vicenda che ha interessato, nei giorni scorsi, la signora Cecilia Sala". Lo rende noto il Ros dei carabinieri a seguito del ritorno in Italia della giornalista dopo 21 giorni in carcere in Iran. Il reparto "si è limitato ad acquisire dalla signora Sala dichiarazioni spontanee sull'accaduto, che sono state depositate alla Procura". "Le notizie pubblicate su alcuni organi di stampa - si legge in una nota - in ordine alle attività svolte dal Ros sono da considerarsi prive di fondamento".