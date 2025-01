Sul caso dell'arresto in Iran della giornalista Cecilia Sala, domani, lunedì 6 gennaio, alle 14, presso l'Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svolgerà le comunicazioni, a nome del governo, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.