Cc Piacenza, un artigiano denuncia Montella: "Spintonato e minacciato"

Arriva un'altra denuncia contro l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, in carcere per l'inchiesta su spaccio, torture, pestaggi alla caserma Levante di Piacenza. Un artigiano ha raccontato di aver eseguito lavori per 20mila euro per la compagna di Montella, Maria Luisa Cattaneo, che gli avrebbe chiesto di chiudere la questione con mille euro. Di fronte al suo rifiuto la donna avrebbe chiamato Montella, che lo avrebbe spintonato e minacciato.