Causa di beatificazione di Aldo Moro, il postulatore si sarebbe dimesso dopo aver ricevuto minacce di morte

Di recente, Maria Fida, figlia di Aldo Moro, ucciso 41 anni fa dalle Brigate Rosse, ha lanciato un appello al Papa per interrompere il processo di beatificazione del padre, attorno al quale sembra essersi scatenata una guerra. Il postulatore, padre Festa, che avrebbe dovuto avviare il processo, ha lasciato l'incarico per motivi personali. Ma, secondo indiscrezioni riportate dai giornali, avrebbe ricevuto delle minacce di morte. "Dispiace per queste torbide manovre, qui però non è arrivato niente, quindi si può dire che il processo non sia iniziato. Qualcuno ha addirittura detto che Aldo Moro sia "Servo di Dio " ma così non è, perché, finché il processo non non è avviato, non ha diritto a questo titolo - ha dichiarato il cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto delle cause dei Santi - E' chiaro che condividiamo il dolore di Maria Fida, inoltre mi son piaciuti i suoi sentimenti di fede espressi nella lettera al Papa. Le dico di stare tranquilla perché suo papà è in Paradiso e protegge la sua famiglia".