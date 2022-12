Catanzaro, sequestrano e torturano un ragazzo: è grave, quattro arresti

Le accuse, a vario titolo, sono di tortura, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata, detenzione illegale di arma comune da sparo, rapina, reati tutti aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso.

Le indagini sono partite dopo una brutale aggressione ai danni del ragazzo, avvenuta in due distinte fasi, il 26 e 27 ottobre, da parte di soggetti che evocavano l'appartenenza a un gruppo criminale.

Torture e minacce

In particolare la vittima, che frequentava da tempo i suoi aggressori, sarebbe stata accusata di aver avuto una relazione con la compagna di uno di loro. Il ragazzo è stato dunque sottoposto a un violento interrogatorio dagli aggressori, venendo malmenato e minacciato con una pistola. Il giorno successivo, il giovane è stato condotto nello stesso luogo per essere seviziato, riportando lesioni per le quali è finito in pericolo di vita. Gli aggressori hanno poi anche minacciato alcuni familiari della vittima affinché non sporgessero denuncia.