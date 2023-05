Picchiò fidanzata incinta per farla abortire: evade da domiciliari

Il 20enne marocchino che picchiò la fidanzata minorenne incinta nel tentativo di farla abortire è evaso dai domiciliari.

Rintracciato dai carabinieri, stavolta è stato condotto in carcere a Catanzaro. Sabato i carabinieri della Stazione del capoluogo calabrese si erano recati per un controllo nell'abitazione del giovane, già noto alle forze dell'ordine, ed hanno constatato la sua assenza. I militari hanno subito avviato le ricerche del ventenne e lo hanno rintracciato in una via del centro storico limitrofa alla casa del giovane.