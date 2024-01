Badolato (Catanzaro), scontro tra un autobus e un'auto: un morto

Incidente mortale a Badolato (Catanzaro) dove il conducente di un'auto, un 70enne, è morto nel pomeriggio di domenica 31 dicembre dopo essersi scontrato con un autobus.

L'impatto violento tra i due mezzi è avvenuto sulla strada statale 106 in direzione Soverato. Ferita la passeggera della vettura che, estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e poi trasferita in ospedale. Un'ulteriore ambulanza è giunta sul posto per prestare soccorso ad alcuni passeggeri dell'autobus rimasti contusi nello scontro.