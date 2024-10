Catanzaro, dipendenti pagati 4 euro all'ora: arrestato imprenditore

I finanzieri, in esecuzione di un'ordinanza del gip su richiesta della Procura di Catanzaro, hanno anche arrestato e posto ai domiciliari un consulente del lavoro e una responsabile amministrativa dell'azienda mentre per due responsabili dei punti vendita è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. I cinque sono indagati per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, alle estorsioni e ai reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Le società di capitali che gestivano le attività commerciali sono state affidate ad amministratori giudiziari nominati con lo stesso provvedimento.