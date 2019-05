Catanzaro, bimbo disabile solo in classe mentre i compagni sono in gita a Matera

Si è recato a scuola come tutti i giorni ma ha trovato la classe vuota. I suoi compagni erano in gita a Matera. Tutti tranne lui, che ha poi ha trascorso la giornata da solo. E' quanto accaduto in un Istituto comprensivo di Catanzaro a un bambino disabile. Alla richiesta di spiegazioni da parte della madre, l'insegnante avrebbe detto: "Non ci ho pensato, me ne sono dimenticato...". Sulla vicenda di Andrea si è subito espressa la dirigente dell'Istituto comprensivo: "Sono mortificata per quanto accaduto". Lo riporta la Gazzetta del Sud.