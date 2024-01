Catanzaro, auto ferma per protesta agricoltori: 56enne muore per malore

Un uomo, colto da un malore mentre era in fila in auto nel Catanzarese sulla strada statale 106, bloccata dalla protesta degli agricoltori, è morto durante il trasporto in ospedale.

L'uomo, che era in compagnia della figlia, si è sentito male quando con la sua vettura era fermo in coda tra Botricello e Cropani Marina. La vittima aveva 56 anni e si trovava alla guida del veicolo.