Protesta dei trattori, Luca Zaia: "Dalla parte degli agricoltori come sempre"

"Sono dalla parte degli agricoltori come sempre" ha detto Luca Zaia nell'intervista andata in onda a "Zona Bianca" e commentando la protesta dei trattori in corso in molte città italiane. "Questa non è solo una battaglia economica, di difesa produttiva ma è anche una battaglia identitaria", ha aggiunto il presidente della Regione Veneto, "c'è la carne sintetica e altre diavolerie, i prodotti di sintesi, le multinazionali che si vogliono appropriare della nostra agricoltura e della nostra identità. Se fanno un altro passo passiamo dalla mezzadria, che di fatto c'è ancora, alla schiavitù perché i nostri agricoltori sono l'ultimo anello, debolissimo, della catena".

E sul ruolo dell'Europa Luca Zaia aggiunge: "In EU ci sono due agricolture: quelli che non ce l'hanno e quelli che ce l'hanno. Noi facciamo parte della seconda categoria, abbiamo un agricoltura ricca di prodotti tipici che sono circa 4500 in Italia e che ha dato, a cascata, quello che oggi nel mondo chiamiamo made in Italy. Non ci dimentichiamo che senza agricoltura non si vive, non c'è economia e non c'è sicurezza alimentare. L'agricoltura non dobbiamo inventarla".