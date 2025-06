Catania, si arrampica su pluviale e irrompe in casa della ex: arrestato

Un 24enne si è arrampicato su un pluviale per intrufolarsi nel nuovo appartamento dell'ex compagna, al secondo piano di un palazzo di Catania: dopo aver sfondato una finestra, ha fatto irruzione nella casa. Una volta dentro, ha aggredito la donna trascinandola per i capelli e dandole un morso sulla guancia. Il 24enne è stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate dai futili motivi ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Agli agenti la vittima ha raccontato che l'ex aveva cercato in tutti i modi di entrare nell'appartamento sferrando diversi calci alla porta dell'abitazione. Nonostante le urla della donna, il 24enne non si è arreso ed è entrato sfondando la finestra.