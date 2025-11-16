Catania, sequestrati 1.500 ordigni esplosivi spediti tramite corriere

Un carico di 1.500 pericolosi ordigni (bombe carta e palloni Maradona), per un peso totale di esplosivo di oltre 255 chili e un valore di mercato di oltre 25mila euro, è stato sequestrato dalla polizia: era stato spedito a Catania tramite un ignaro corriere. A fare scattare l'allarme è stato un dipendente dell'azienda di spedizione che, in alcune scatole in cartone danneggiate, ha visto che il materiale all'interno aveva scritte riferibili a materiale esplosivo. Quando sono stati fatte esplodere dagli artificieri, gli ordigni hanno generato un cratere del diametro di 5 metri.