Catania, poliziotti aggrediti con spranghe e sedie durante un controllo antidroga

L'aggressione è avvenuta lunedì 21 settembre. I tre agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo. Uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale, mentre gli altri due hanno riportato contusioni e traumi vari: per tutti la prognosi è di 15 giorni. Sul posto sono arrivate altre pattuglie della Polizia di Stato in aiuto dei colleghi e, al termine dell'intervento, tre persone sono state arrestate e condotte in carcere.