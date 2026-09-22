Catania, poliziotti aggrediti con spranghe e sedie durante un controllo antidroga
Gli agenti sono stati portati in ospedale e dimessi con una prognosi di 15 giorni. Pochi giorni fa a Palermo un altro episodio violento contro le forze dell'ordine
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Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine: a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falsomiele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania: tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale.
Poliziotti aggrediti a Catania
L'aggressione è avvenuta lunedì 21 settembre. I tre agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo. Uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale, mentre gli altri due hanno riportato contusioni e traumi vari: per tutti la prognosi è di 15 giorni. Sul posto sono arrivate altre pattuglie della Polizia di Stato in aiuto dei colleghi e, al termine dell'intervento, tre persone sono state arrestate e condotte in carcere.
Pochi giorni fa un altro episodio
L'episodio segue di pochi giorni l'aggressione ai poliziotti avvenuta nel quartiere Falsomiele di Palermo, dove una volante era stata bersagliata con pietre da un gruppo di residenti che, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di favorire la fuga di tre motociclisti che non si erano fermati all'alt. Alcuni agenti erano rimasti feriti e due presunti aggressori erano stati individuati e bloccati in un magazzino. Danneggiate anche due volanti.