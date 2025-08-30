Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate

L'uomo, un 40enne, sarebbe stato colpito a morte al culmine di una lite da un extracomunitario
© Ansa
Un 40enne, parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, al culmine di una lite, nell'area di posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia, a Catania. A colpirlo a morte sarebbe stato un extracomunitario. Indagini e ricerche sono in corso da parte della polizia.
La vittima mendicava nella zona, chiedendo soldi, e praticava saltuariamente anche l'attività di parcheggiatore abusivo. Gli investigatori ipotizzano che la lite possa essere scaturita per l'esercizio dell'attività illegale o per contrasti nell'ambito dello spaccio di droga.
Indagini sono state avviate dalla squadra mobile per identificare l'autore del delitto e ricostruire la dinamica dell'omicidio. La polizia sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.
Il 40enne, colpito con un'arma da taglio, è stato soccorso e condotto con un'ambulanza del 118 nel pronto soccorso del Policlinico universitario, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Sull'omicidio ha aperto un'inchiesta la Procura di Catania.
