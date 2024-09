Catania, lite in strada tra due donne: una dà fuoco all'altra | La vittima ha ustioni sul 20% del corpo

Un gruppo di persone, uomini e donne, sarebbe andato davanti al palazzo della famiglia con cui chiarire e l'avrebbe invitata a scendere per strada. Tra le persone che erano in casa c'era anche la 26enne. A questo punto scoppia la violenta lite, durante la quale una donna getta della benzina addosso alla 26enne per poi appiccare il fuoco. Non si esclude che il gesto possa essere premeditato. Su questo punto indaga la Questura che sta cercando di accertare anche quando e chi ha comprato la benzina. Sul posto sono subito arrivati agenti e un'ambulanza del 118 che porta la 26enne prima al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Ma la paziente, per la gravità delle ferite, viene poi trasferita all'ospedale Cannizzaro, dove c'è il Centro ustioni. La donna è considerata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.