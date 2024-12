Furti d'auto, ricettazione ed estorsione: 12 misure cautelari a Catania

Oltre 100 militari del comando provinciale dei carabinieri di Catania, supportati dai reparti specializzati dell'Arma, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 12 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di concorso in estorsione, furto aggravato in concorso, ricettazione aggravata in concorso, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi. Per sei di loro è stato chiesto il carcere, per altri 6 l'obbligo di dimora. L'operazione è stata denominata "Villa Glori".