Catania, due scosse di magnitudo 2.9 nella notte | Paura anche a est di Roma

Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate nella notte in provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, la prima è avvenuta alle 00:36 con epicentro vicino Adrano, mentre la seconda alle 4:12 non lontano da Ragalna e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni a persone o cose. Preoccupazione anche a est di Roma, dove alle 00:52 si è registrato un sisma di magnitudo 3.2, chiaramente avvertito dalla popolazione.