Catania, volo Lufthansa partito da Francoforte dirottato a Malta: il pilota traccia una rotta a forma di pene

Il pilota ha così tracciato una rotta a forma di pene sul cielo della città siciliana, come è stato registrato dal sito che monitora il traffico aereo mondiale Flightradar24. È accaduto il 28 luglio e il volo in questione è il Lufthansa LH306. La foto della rotta ha subito fatto il giro dei social provocando l'ilarità degli utenti, ma, in realtà, si tratta, come riporta Open, del risultato di una procedura standard.

Secondo quanto riporta Catania Today, la torre di controllo dello scalo non ha autorizzato l'atterraggio. Non è chiaro se il motivo sia legato alla situazione in cui ancora versa l'aeroporto dopo l'incendio del 16 luglio o al forte vento di quel giorno. "Probabilmente al forte vento", ha dichiarato il pilota di voli commerciali Francesco Biondi a Open per poi spiegare che "la procedura prevede che l'aereo si sposti su Indax, ovvero un punto predefinito dove attendere nuove indicazioni da parte della torre di controllo, e aspetti facendo un movimento rotatorio, evidente nel tracciato della rotta dove due tratti sferici si incontrano".

"L'aereo, sempre su indicazioni del controllo, è quindi uscito dalla posizione di attesa muovendosi verso sud presumibilmente per evitare di avvicinarsi troppo ad altri velivoli. Non vi è in cabina di pilotaggio spazio alcuno per rabbia o furia", ha concluso Biondi.